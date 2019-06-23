- 1/2
- 2/2
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.
وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".
وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإماراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.
وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:26 PM
كرر عرضه لإيران بالتفاوض
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.
وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".
، وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.