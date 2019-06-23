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وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات

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محمد بن مسعود - الدمام - كرر عرضه لإيران بالتفاوض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

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23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440

10:26 PM

كرر عرضه لإيران بالتفاوض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

، وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات ،
المصدر : الخليج 365

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