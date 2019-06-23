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ما زال منصب رئيس نادي النصر شاغرًا حتى هذه اللحظة، حيث انطلقت اليوم الأحد الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.
وفي حال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.
بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام .. النصر يبحث عن رئيسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
ما زال منصب رئيس نادي النصر شاغرًا حتى هذه اللحظة، حيث انطلقت اليوم الأحد الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.
وفي حال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
11:05 PM
القرار بيد هيئة الرياضة إذا لم يتقدم مرشح
ما زال منصب رئيس نادي النصر شاغرًا حتى هذه اللحظة، حيث انطلقت اليوم الأحد الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.
وفي حال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.
، بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام .. النصر يبحث عن رئيس ،
المصدر : الخليج 365
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