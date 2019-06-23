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أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.
الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:27 PM
الحربي طالب برفع المعدل اللياقي
أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.
، الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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