“المسند”: فصل الصيف في السعودية خمسة أشهر.. وهذه اعتباراته

رأى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن دخول فصل الصيف ينبغي أن يكون وفقاً لاعتبارات مناخية لا فلكية ولا رياضية.وأضاف المسند: أن هذه الاعتبارات تعتمد على وجه التحديد على عنصر درجة الحرارة فقط، فمتى ما شعر الإنسان ‏بالحر الشديد نكون في فصل الصيف، وهو في السعودية بوجه عام يمثله (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) خمسة أشهر (153 يوماً)،

واعتبر المسند هذا التقسيم المناخي أنه أكثر منطقية، ومنسجم ‏مع الواقع المحسوس من قِبل الناس، ويترتب على التقسيم المقترح هذا أن بداية ونهاية وطول فصل الصيف سوف يختلف من مكان إلى آخر في العالم. وعن سبب اختلاف تاريخ دخول فصل الصيف؟ أوضح الدكتور المسند أن دخول فصل الصيف يختلف حسب نوع المعيار المحدد؛ فمثلاً وفقاً لحسابات بيانات الأرصاد الجوية العالمية يبدأ في 1 يونيو (معيار رياضي اصطلاحي)، ووفقاً لحسابات الأنواء والطوالع يدخل في 7 يونيو مع دخول نوء الثريا (معيار فلكي)، ووفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان يدخل في 21 يونيو (معيار فلكي).