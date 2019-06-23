المحكمة الجزائية تقضي بسجن متحرش الدمام سنة ونصفاً.. وتغريمه 20 ألفاً

أدانت المحكمة الجزائية بالدمام الشاب المتحرش بفتاة في نفس المدينة، بمحاولته الالتصاق بها من الخلف داخل محل تجاري، وقضت بسجنه سنة ونصف السنة، وتغريمه 20 ألف ريال.

وبيّنت المحكمة أنه على الرغم من إنكار المتهم ارتكاب الجريمة أمامها، فإنها اعتبرته إنكارا مرسلا ليس عليه بينة صحيحة تؤيده، ومردودا عليه، حيث سبق له الإقرار بالفعل في مراحل التحقيق كافة، ما يقضي بإدانته. واستندت المحكمة في حكمها على عدد من الأدلة، وفقا لـ”عكاظ”، منها تسجيل كاميرات المراقبة داخل المحل، التي أظهرت المتهم محاولا التحرش بالمجني عليها، وإقرار المتهم سابقا بصحة المقطع وأنه هو من ظهر فيه.