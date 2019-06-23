الإقامة المميزة.. هل تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين وتسمح له بالزواج من الجنسية السعودية؟

أوضح مركز الإقامة المميزة “سابرك” أن الإقامة المميزة لا تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين السعوديين، وإنما يتمتع حاملها حصرا بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإقامة المميزة.

وأضاف المركز أن الإقامة لا تعطي حاملها حق الزواج من الجنسية السعودية وإنما يخضع ذلك للشروط التي تصدرها الجهات المختصة، كما أن الزواج من الجنسية السعودية لا يمنح الإقامة بشكل مباشر، بل يتطلب التقدم للمركز للحصول عليها وفق النظام.

وأشار إلى أن الحصول على الإقامة المميزة لا يعطي حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ اليوم (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.