الزعاق يحذِّر من ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من غد الإثنين

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من ارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق الخليج وشمال وشرق السعودية، غدًا الإثنين.

وكتب الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏غدًا الإثنين.. سترتفع درجات الحرارة على بعض مناطق الخليج شمال وشرق ووسط السعودية، خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأحساء والكويت والعراق».

وأشار الزعاق، إلى أن هذا الارتفاع سيستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الإثنين.

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وقالت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها اليوم، إن درجات الحرارة تسجل في بعض المناطق ارتفاعًا كبيرًا، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تسجل درجات حرارة بين 46 – 49 درجة مئوية، فيما تسجل منطقة الرياض بين 43 – 46 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في الحدود الشمالية بين 42 – 45 درجة.

وأكدت أن درجات الحرارة سجلت في منطقة الجوف بين 42 و45 فيما تراوحت في المدينة المنورة بين 44 و48، كما سجلت في مكة المكرمة بين 44 و48.