إنقاذ عامل سقط داخل خزان محطة وقود في بريدة

سقط عامل داخل خزان محطة وقود في بريدة، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذه.

وقال المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: «إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا بشأن سقوط عامل من الجنسية الآسيوية داخل غرفة خزانات وقود بمحطة محروقات تقع بمركز البصر وهو في حالة فقدان للوعي، فتمت مباشرة الحالة واخراجه وتسليمه للهلال الاحمر ونقله للمستشفى».

يُذكر أن لوائح وإجراءات التأمين في محطات الوقود، تتضمن استخدام مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق وفقًا لاشتراطات الدفاع المدني ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة، فضلا عن توحيد الشـكل والطراز المعماري في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تناسق بين المباني سواء في المواد المتعلقة بالشكل الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.

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وتتضمن ضوابط السلامة في محطات الوقود، تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جيدة ، مع مراعاة شفافية الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى الاستراحة.

وتنص المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، تنص على إنشاء غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات ويشترط أن يكون بابها مقاوما للحريق بنفس الدرجة ويغلق تلقائيا، مع التأكيد على وجود أنبوب مصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق وله مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وتشترط المتطلبات العامة للخدمات الهندسية للحماية من الحرائق تخصيص مصعد أو أكثر لخدمة رجال الدفاع المدني دعما لعمليات الإطفاء، وذلك عندما يزيد ارتفاع المبنى على 28 مترًا، على أن يتم تجهيز مفتاح خاص لمصعد الحريق للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث ويحفظ في علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، ويوضع في مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار؛ ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.