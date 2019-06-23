«الإيكاو»: استهداف مطار أبها انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي بيان لها، أعربت المنظمة الدولية عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفًا هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.

وفي 12 يونيو الجاري، أطلقت الميليشيا الانقلابية، صاروخًا استهدف مطار أبها؛ ما أدى إلى إصابة حوالي 26 شخصًا، كما أسقطت الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، استهدفت مطار أبها وخميس مشيط.

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وحينها، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مُسَيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، باستمرار الإدانة والشجب الدوليين، لاستهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي قبل عدة أيام.

وكتب الروساء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المنظمات الدولية والهيئات العالمية مازالت تدين وتستنكر وبشدة العدوان الحوثي للمواقع المدنية في المملكة»، و«آخرها المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، إذ أصدرت بيانا تضامنت فيه مع المملكة في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية وتستنكر وتدين استهداف المطارات المدنية».