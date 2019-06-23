بومبيو يزور السعودية والإمارات غدًا لبحث تطورات الأوضاع في الخليج

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير مايك بومبيو، سيجري غدًا الاثنين، زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتأتي زيارة بومبيو تعزيزًا للروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج. كما سيتم خلال الزيارة بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي طليعتها التهديدات الإيرانية المتزايدة في المنطقة.
ومن المقرر أن يجري بومبيو في الفترة ما بين 24 و30 يونيو الجاري، جولة آسيوية تشمل كل من الهند، وسريلانكا، واليابان، وكوريا الجنوبية.
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