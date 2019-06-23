10 واجبات لصاحب العمل تجاه العاملين

بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واجبات صاحب العمل تجاه العامل الموجود لديه، وذلك وفق ما نصت عليه المواد «61، 63، 64» من نظام العمل.

وتضمنت واجبات صاحب العمل، التي نشرها الحساب الرسمي للوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، عدم احتجاز أجر العامل إلا بسند قضائي، أن يُعامِل عاملَه بالاحترام اللائق، وعدم مساس كرامة عامله قولًا وفعلًا.

وأيضًا، من واجبات صاحب العمل، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، تطبيق العقوبة على المخالفين التي ورد ذكرها في نظام العمل، أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل.

ووفق الإنفو جراف الذي نشرته وزارة العمل، يجب أن يوضح في شهادة الخدمة تاريخ التحاق العامل بالعمل وأجره، لا يجوز لصاحب العمل أن يضمن شهادة الخدمة ما يسيء للعامل وسمعته، أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه من شهادات أو وثائق.