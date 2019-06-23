بالصور.. استمرار التمرين المختلط «عبدالله 6» بين البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية

تتواصل مناورات التمرين البحري الثنائي، الذي انطلق بالتزامن في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية «عبدالله 6».

وتتضمن المناورات، قيام مجموعة من قوات الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة قوات من العمليات الخاصة الأردنية، بهدف رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية وتدريبات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب المخطط له في مراحل الإعداد للمناورات.

وقال قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري، إن التدريبات التي تمت في الأردن في الأسبوع الأول تضمنت تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحه القناصة، ومحاضرات نظرية، عن اقتحام الغرف بفريق كامل، مشيرًا إلى تنظيم تمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال.

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وأوضح العمري، أن التدريبات التي تمت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام السفن المشبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يُشار إلى أن التمرين الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات «عبدالله 6».

يُذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة، مزودة بكل الإمكانات اللازمة لذلك من أسلحة وعتاد متطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفذ من وقت إلى آخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى دورها في التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجيستي؛ وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة.