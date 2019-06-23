أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، لإحدى الشركات المتعثرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، ١٩ دعوى بالمصالحة من أصل ٣٠ ، وإعادة مبالغ تزيد على 200 ألف ريال.
ومن جانبه، أوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوى بالصلح بين الأطراف، مشيرًا إلى أن مجموع الدعاوى المنتهية بالصلح لذات الشركة بلغ ٣٨٢ دعوى حتى هذا الوقت.
وأشار منصور آل بن علي، إلى أن مجموع المبالغ المستردة أكثر من ٨٠٠ ألف ريال، مؤكدًا ضرورة محاولة إنهاء جميع الدعاوى المقدمة وتسويتها.
كانت هذه تفاصيل خبر التسوية الودية بــ«عمل الخبر» تُنهي 19 دعوى بالمصالحة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.