التسوية الودية بــ«عمل الخبر» تُنهي 19 دعوى بالمصالحة خلال أسبوع

أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، لإحدى الشركات المتعثرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، ١٩ دعوى بالمصالحة من أصل ٣٠ ، وإعادة مبالغ تزيد على 200 ألف ريال.

ومن جانبه، أوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوى بالصلح بين الأطراف، مشيرًا إلى أن مجموع الدعاوى المنتهية بالصلح لذات الشركة بلغ ٣٨٢ دعوى حتى هذا الوقت.

وأشار منصور آل بن علي، إلى أن مجموع المبالغ المستردة أكثر من ٨٠٠ ألف ريال، مؤكدًا ضرورة محاولة إنهاء جميع الدعاوى المقدمة وتسويتها.