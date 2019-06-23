استقبال مباشر لشكاوى سكان الرياض يوميا

التواصل مع المواطنين
أكد رئيس المجلس خالد العريدي، أن أعضاء المجلس حريصون على التواصل مع المواطنين وفق هذه الآلية، إضافة إلى التواصل المباشر عبر الطرق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق بلدي الرياض. وأشار العريدي إلى أن المجلس كان لديه برنامج سابق تحت مسمى «اليوم البلدي» لاستقبال المواطنين في يوم واحد فقط من الأسبوع، بينما يتيح الإجراء الحالي مرونة أكبر للمواطنين في اختيار اليوم المناسب لهم، لتقديم شكاواهم إلى المجلس.
مراحل الشكاوى
حول آلية ومراحل الشكاوى، أوضح رئيس المجلس أن الخطوة الأولى تبدأ باستقبال الشكاوى والمقترحات، واحتياجات الأحياء والدوائر، ثم إعداد الملفات للأحياء وفق ترتيب معين وجدولتها بطريقة يسهل متابعتها مع الجهات المختصة، خصوصا مع الجهات البلدية والجهات الخدمية الأخرى. وفي حال وجود طلب أو مقترح يستدعي العرض على لجنة معينة، فيقدم لها لدراسته وتقديم توصية للمجلس بشأنه. وسيعتمد المجلس ضمن هذه الآلية توثيق الإجراءات ونشر النتائج والمعالجات على موقع المجلس وحسابه في منصة «تويتر»، إضافة إلى متابعة كل الشكاوى، وإبلاغ المواطنين بما تم حيالها.
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