بدء التقديم على وظيفة (جندي أول - جندي) في قوات الأمن الخاصة حتى الخميس

استقبال طلبات القبول للوظائف المعلنة

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وذكرت قوات الأمن الخاصة، أنه سوف يتمخلال الفترة من اليوم الأحد 20 شوال 1440 الساعة 10 صباحًا وحتى الخميس 24 شوال 1440 الساعة 10 صباحًا.

الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

- أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

- أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

- أن لا يقل التقدير عن جيد.

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- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.

- أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

- على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

الرتب والمؤهلات المطلوبة:

جندي أول أمن - دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة

جندي أمن - الثانوية العامة أو ما يعادلها