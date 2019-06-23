بدء التقديم على وظيفة (جندي أول - جندي) في قوات الأمن الخاصة حتى الخميس

الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).
- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.
- أن لا يقل التقدير عن جيد.
- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.
- أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
- على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.
الرتب والمؤهلات المطلوبة:
جندي أول أمن - دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة
جندي أمن - الثانوية العامة أو ما يعادلها
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