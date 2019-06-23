نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي)

المقبولين مبدئيا (هنا)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة، وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي، على جميعضرورة إحضار المستندات:

- إحضار نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام على نتيجة القبول)

- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (3) صور منها مصدقة من (إدارة الاختبارات والقبول للثانوية العامة) أو الجهة التعليمية المشرفة عليها.

- إحضار عدد (3) صورة لكل من المؤهلات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع السجل الإكاديمي في حال تم تسجيل مؤهل إضافي أو شهادات الدوارات التدريبية التي تم تسجيلها في نموذج تقديم الطلب مع الإساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر - - الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

- إحضار أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف (قائد ومشغل آليات ) مع صورة واضحة منها.

- عدد (8) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة رقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

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- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

- الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية لليوم الأول مع الاهتمام بالنظافة العامة وحلاقة شعر الرأس مكينة رقم (3).

- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

- يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ويمكن للمقبولين مبدئيا زيارة موقع مدينة التدريب المراد مراجعتها لإستكمال إجراءات القبول (هنا)