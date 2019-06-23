السعودية | هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:36 مساءً, 23 يونيو 2019 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

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