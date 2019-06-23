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موظفو البنود والعقود بدون حقوق مالية أو ترقيات منذ 7 سنوات!
متابعات الخليج 365 - الرياض
شكا موظفو البنود والعقود من معاناتهم من تجاهل تعديل مؤهلاتهم وتثبيتهم على المراتب الرسمية، مؤكدين أن هذا ظلم وظيفي لهم.
وأكدوا أن موظف البند يعمل مثل الموظف العادي الذي على مرتبة رسمية، لكن هناك فارق في الراتب والترقيات، كما لا يحصلون على بدلات أو انتدابات.
وقالوا: إنهم متفائلون بأن ينظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شكواهم وأن يصدروا قرارًا ينهي معاناة جميع الموظفين والموظفات ويدخل السعادة إلى قلوبهم، خاصةً وأن مطالبهم تتمثل في التثبيت لإنهاء معاناة مستمرة منذ 7 سنوات.
وتعجبوا من أنهم بدون زيادات أو حوافز أو رواتب، بل إن تأخير هذه الرواتب أصبح شيئًا عاديًّا ويرمونها على وزارة الصحة، متسائلين: إلى متى ونحن نعاني، فنحن أصبحنا في مرحلة أن يشفق علينا متابعات الخليج 365 والمقيم؟!
وتساءلوا: هل يعقل أن نكون على فئة (أ) لمدة 9 سنوات وغيرنا لهم 15 سنة على نفس الفئات؟! على الأقل دعونا نحصل على (ب ج د).
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