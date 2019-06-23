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إنقاذ عامل سقط داخل غرفة خزانات محطة وقود في بريدة
متابعات الخليج 365 - بريدة
أنقذ الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الأحد، سقوط عامل داخل غرفة خزانات محطة وقود، تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
كما باشر مدني القريات حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني، تم إخراج أربع حالات احتجاز ونقلهم للمستشفى؛ للاطمئنان على صحتهم.
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