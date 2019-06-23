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إنقاذ عامل سقط داخل غرفة خزانات محطة وقود في بريدة

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2019-06-23

إنقاذ عامل سقط داخل غرفة خزانات محطة وقود في بريدة

متابعات الخليج 365 - بريدة

أنقذ الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الأحد، سقوط عامل داخل غرفة خزانات محطة وقود، تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

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كما باشر مدني القريات حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني، تم إخراج أربع حالات احتجاز ونقلهم للمستشفى؛ للاطمئنان على صحتهم.





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