- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم المقدمة في رحاب المسجد الحرام بنخبة من المعلمين والمقرئين.
وأوضح فضيلة مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، الشيخ خالد بن محمد الحارثي، أن الإدارة استعدت في تنظيم هذه الدورة بـأكثر من 25 معلمًا؛ لتصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة والتثبيت والإقراء والإجازة والقاعدة النورانية، من الفترة 19/ 10/ 1440هـ حتى نهاية 19/ 11/ 1440هـ وتضم أكثر من 290 طالبًا.
وبيّن الحارثي أن مثل هذه الدورات الهادفة تحظى بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.