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الان تتابع العربية: 8 مصابين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها والان مع التفاصيل
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أصيب 8 في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها، وفق ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.
وأكد مراسل القناة وفاة مقيم من سوريا متأثرا بإصابته بالهجوم على مواقف سيارات مطار أبها.
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