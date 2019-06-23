العربية: 8 مصابين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها

أصيب 8 في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها، وفق ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأكد مراسل القناة وفاة مقيم من سوريا متأثرا بإصابته بالهجوم على مواقف سيارات مطار أبها.