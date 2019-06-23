تعزيز قدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) شهدت مناورات التمرين البحري الثنائي «عبدالله - 6» الذي ينفذ بالتزامن في الأردن والسعودية بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الخاصة الأردنية، الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، واقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد.



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