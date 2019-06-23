السعودية | استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.. وإصابة 8

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.
وأضاف بوفاة مقيم سوري متأثرا باصابته في الهجوم.
يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
هذا واستهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.
وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.
فيما طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.
وقال مجلس الأمن، في بيان: "نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية"، مديناً الهجوم بأشد العبارات.
واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".
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