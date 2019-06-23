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شاركت جامعة حائل في الفعاليات المصاحبة لصيف حائل ٤٠، في منتزه المغواة الترفيهي، وذلك بمشاركة كلية التمريض، وكلية الآداب والفنون، وكلية طب الأسنان.
وشاركت كلية التمريض بفحص العلامات الحيوية للزوار، الضغط والسكر، وتم كشف حالات سكر وضغط لبعض الزوّار، وإفادتهم بمراجعة المركز الصحي بالحي الذي يسكنون فيه لمتابعة الحالات.
وأسهمت الكلية بخدماتها التوعوية والتثقيفية في المجال الصحي والوقائي والدوائي لزوّار الفعاليات، من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، فيما شاركت كلية طب الأسنان بالكشف على الأطفال وتقديم هدايا لهم، تمثلت بأدوات تنظيف الأسنان والمحافظة عليها.
من جهتهم، شارك طلاب وطالبات قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب والفنون بالجامعة في المعرض التشكيلي في ركن الجامعة، وذلك لإظهار دور وتأثير الفن والتصميم على نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام، إلى جانب إثراء الدور العلمي والأكاديمي للجامعة، وذلك من خلال مشاركاتهم برسمهم.
وأثنى الزوّار على جهود جميع القائمين والقائمات على العمل في ركن الجامعة سواء من جانب التنظيم أو الإشراف أو استقبال الزوار، وشكروا لهم ما بذلوه من جهد وإخلاص.
ركن الجامعة بصيف حائل يثقف الزوار عن أمراض العصر
شاركت جامعة حائل في الفعاليات المصاحبة لصيف حائل ٤٠، في منتزه المغواة الترفيهي، وذلك بمشاركة كلية التمريض، وكلية الآداب والفنون، وكلية طب الأسنان.
وشاركت كلية التمريض بفحص العلامات الحيوية للزوار، الضغط والسكر، وتم كشف حالات سكر وضغط لبعض الزوّار، وإفادتهم بمراجعة المركز الصحي بالحي الذي يسكنون فيه لمتابعة الحالات.
وأسهمت الكلية بخدماتها التوعوية والتثقيفية في المجال الصحي والوقائي والدوائي لزوّار الفعاليات، من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، فيما شاركت كلية طب الأسنان بالكشف على الأطفال وتقديم هدايا لهم، تمثلت بأدوات تنظيف الأسنان والمحافظة عليها.
من جهتهم، شارك طلاب وطالبات قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب والفنون بالجامعة في المعرض التشكيلي في ركن الجامعة، وذلك لإظهار دور وتأثير الفن والتصميم على نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام، إلى جانب إثراء الدور العلمي والأكاديمي للجامعة، وذلك من خلال مشاركاتهم برسمهم.
وأثنى الزوّار على جهود جميع القائمين والقائمات على العمل في ركن الجامعة سواء من جانب التنظيم أو الإشراف أو استقبال الزوار، وشكروا لهم ما بذلوه من جهد وإخلاص.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:39 PM
أقام معرضاً تشكيلياً حظي بإقبال كبير
شاركت جامعة حائل في الفعاليات المصاحبة لصيف حائل ٤٠، في منتزه المغواة الترفيهي، وذلك بمشاركة كلية التمريض، وكلية الآداب والفنون، وكلية طب الأسنان.
وشاركت كلية التمريض بفحص العلامات الحيوية للزوار، الضغط والسكر، وتم كشف حالات سكر وضغط لبعض الزوّار، وإفادتهم بمراجعة المركز الصحي بالحي الذي يسكنون فيه لمتابعة الحالات.
وأسهمت الكلية بخدماتها التوعوية والتثقيفية في المجال الصحي والوقائي والدوائي لزوّار الفعاليات، من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، فيما شاركت كلية طب الأسنان بالكشف على الأطفال وتقديم هدايا لهم، تمثلت بأدوات تنظيف الأسنان والمحافظة عليها.
من جهتهم، شارك طلاب وطالبات قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب والفنون بالجامعة في المعرض التشكيلي في ركن الجامعة، وذلك لإظهار دور وتأثير الفن والتصميم على نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام، إلى جانب إثراء الدور العلمي والأكاديمي للجامعة، وذلك من خلال مشاركاتهم برسمهم.
وأثنى الزوّار على جهود جميع القائمين والقائمات على العمل في ركن الجامعة سواء من جانب التنظيم أو الإشراف أو استقبال الزوار، وشكروا لهم ما بذلوه من جهد وإخلاص.
، ركن الجامعة بصيف حائل يثقف الزوار عن أمراض العصر ،
المصدر : الخليج 365
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