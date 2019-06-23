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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال سعيد المبطي؛ حيث أُديت الصلاة عليه وتم دفنه في خميس مشيط.
والفقيد والد كلٍّ من: المهندس عبدالله رئيس الغرف التجارية بالمملكة سابقاً، والمهندس سعد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقاً، والمهندس محمد، وعبدالرحمن، وخالد، وعمر.
وتتقبل أسرة المبطي العزاء في منزل ابن الفقيد محمد الكائن بخميس مشيط، أو على هاتف:
المهندس سعد 0505751776/ والمهندس محمد 0555741965 ، وعبدالرحمن 0555556664
"المبطي" إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال سعيد المبطي؛ حيث أُديت الصلاة عليه وتم دفنه في خميس مشيط.
والفقيد والد كلٍّ من: المهندس عبدالله رئيس الغرف التجارية بالمملكة سابقاً، والمهندس سعد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقاً، والمهندس محمد، وعبدالرحمن، وخالد، وعمر.
وتتقبل أسرة المبطي العزاء في منزل ابن الفقيد محمد الكائن بخميس مشيط، أو على هاتف:
المهندس سعد 0505751776/ والمهندس محمد 0555741965 ، وعبدالرحمن 0555556664
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:38 PM
انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال سعيد المبطي؛ حيث أُديت الصلاة عليه وتم دفنه في خميس مشيط.
والفقيد والد كلٍّ من: المهندس عبدالله رئيس الغرف التجارية بالمملكة سابقاً، والمهندس سعد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقاً، والمهندس محمد، وعبدالرحمن، وخالد، وعمر.
وتتقبل أسرة المبطي العزاء في منزل ابن الفقيد محمد الكائن بخميس مشيط، أو على هاتف:
المهندس سعد 0505751776/ والمهندس محمد 0555741965 ، وعبدالرحمن 0555556664
، "المبطي" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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