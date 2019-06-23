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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .
يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .
وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.
"ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .
يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .
وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:18 PM
صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .
يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .
وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.
، "ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية ،
المصدر : الخليج 365
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