محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89. ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا. هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا. النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23 حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89. Advertisements ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا. هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا. 23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 09:33 PM في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89. ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا. هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا. ، النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.