محمد بن مسعود - الدمام - "بارع" أسهم في تدشينه بـ 1229 قطعة صنعها 59 حرفية وحرفيًا افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات. وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي. وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات . لأول مرة.. افتتاح "صوغة" للحرف التراثية بالمملكة وعوائد مليونية خالد خليل الخليج 365 2019-06-23 افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات. وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي. وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات . Advertisements 23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 09:38 PM "بارع" أسهم في تدشينه بـ 1229 قطعة صنعها 59 حرفية وحرفيًا "بارع" أسهم في تدشينه بـ 1229 قطعة صنعها 59 حرفية وحرفيًا افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات. وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي. وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات . ، لأول مرة.. افتتاح "صوغة" للحرف التراثية بالمملكة وعوائد مليونية ،

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