، "ترامب": فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل لو بدؤوا في إجراءات عزلي ،

- 1/2
- 2/2
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حظوظه بالاحتفاظ بالرئاسة في عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت اليوم (الأحد).
وردًّا على سؤال حول موقفه من مطالب الديمقراطيين بعزله؛ أجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد أنّي سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكرر "ترامب" موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، وطال حملته الانتخابية للعام 2016، واصفًا إياه بأنه مخالف للقانون.
واتهم الرئيس الأميركي جهات لم يسمها بالتجسس عليه، قائلاً: "لقد تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفًا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ".
"ترامب": فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل لو بدؤوا في إجراءات عزليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حظوظه بالاحتفاظ بالرئاسة في عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت اليوم (الأحد).
وردًّا على سؤال حول موقفه من مطالب الديمقراطيين بعزله؛ أجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد أنّي سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكرر "ترامب" موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، وطال حملته الانتخابية للعام 2016، واصفًا إياه بأنه مخالف للقانون.
واتهم الرئيس الأميركي جهات لم يسمها بالتجسس عليه، قائلاً: "لقد تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفًا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ".
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:16 PM
اتهم جهات لم يسمها بالتجسس عليه
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حظوظه بالاحتفاظ بالرئاسة في عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت اليوم (الأحد).
وردًّا على سؤال حول موقفه من مطالب الديمقراطيين بعزله؛ أجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد أنّي سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكرر "ترامب" موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، وطال حملته الانتخابية للعام 2016، واصفًا إياه بأنه مخالف للقانون.
واتهم الرئيس الأميركي جهات لم يسمها بالتجسس عليه، قائلاً: "لقد تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفًا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ".
، "ترامب": فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل لو بدؤوا في إجراءات عزلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب": فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل لو بدؤوا في إجراءات عزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.