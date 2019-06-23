السعودية اليوم / مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب أسيا تنظم بعد غد معرض " مشاعر 1 " لتحسين بيئة سكن الحجاج في المشاعر المقدسة



مكة المكرمة في 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تنظم مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب أسيا خلال الفترة من 22 – 25 / 10 / 1440 هـ معرض " مشاعر 1 " برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبإشراف وزارة الحج والعمرة وذلك في مشعر منى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لموافقته على توصيات اللجنة المشكلة لتطبيق وتقييم تجربة الأسرة ذات الدورين في المخيمات بمشعر منى، كما أجزل شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على رعايته الكريمة لهذا المعرض ، متوجهًا بالشكر والامتنان لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على دعمه واهتمامه للمؤسسة ومبادراتها التطويرية والتحسينية وما تقدمه من خدمات ريادية للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.

وأفاد أن المعرض يأتي انطلاقًا من المبادرات التي تقدم بها مجلس إدارة المؤسسة لوزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من أجل إيجاد بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات المختلفة للحجاج مما يُسهم في الرقي بمستوى الخدمات والرفع من كفاءتها ،مؤكدًا أن الحاجة ملحة لهذا النوع من الأفكار الإبداعية في مثل هذه الفعاليات للتعريف بالنقلة النوعية الكبيرة التي حدثت في قطاع خدمات الحج والعمرة عبر المعرض برؤية فنية معاصرة ، لافتًا النظر إلى أن المعرض يسهم في إبراز جهود المملكة على مدى أعوام في تطوير الحج وما تبذلها من عطاء لتسهيل الخدمات للحجاج والمعتمرين وحرصها على تقديم وتجويد الخدمة بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله - في توفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن طيلة رحلتهم الإيمانية.

وأبان أن المعرض الذي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من عناية فائقة بحجاج بيت الله الحرام وحرصها في كل عام على تطوير ورقي الخدمات المقدمة لهم ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان تشارك فيه عدد من الجهات المحلية والدولية التي تقدم خدمات متنوعة للحجاج من أهمها تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المخيم الذكي وتأهيل دورات المياه, وتأهيل المطابخ بالإضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا.

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21:36ت م

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