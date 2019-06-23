السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غداً



جيزان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة يوم غدٍ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 95 , الثانية للعام المالي الحالي 1440 - 1441هـ ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبد الرحمن بن محمد عبد الحق، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.

وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية و الشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشاريع المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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21:21ت م

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