فيديوجراف.. الدوري السعودي يحفز العالمي موسى للمنافسة على أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقود النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حالياً.

ويتسلح موسى في البطولة بسجله المميز في الموسم المنقضي مع "العالمي"، بعد أن قاده للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه.

كما يمتلك موسى مسيرة دولية مميزة، بعد أن فاز مع النسور بآخر لقب لأمم أفريقيا 2015، وشارك معهم في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتسلط "العين الرياضية" الضوء على أحمد موسى، النجم الأول للنسور في البطولة.