القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقود النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حالياً.
ويتسلح موسى في البطولة بسجله المميز في الموسم المنقضي مع "العالمي"، بعد أن قاده للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه.
كما يمتلك موسى مسيرة دولية مميزة، بعد أن فاز مع النسور بآخر لقب لأمم أفريقيا 2015، وشارك معهم في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وتسلط "العين الرياضية" الضوء على أحمد موسى، النجم الأول للنسور في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. الدوري السعودي يحفز العالمي موسى للمنافسة على أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.