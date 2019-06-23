رينار يحسم مستقبله مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الفرنسي هيرفي رينار رغبته في البقاء مع منتخب المغرب لأطول فترة ممكنة، لينفي تكهنات بشأن رحيله عن قيادة "أسود الأطلس" عقب انتهاء مشواره في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ويبدأ رينار، الذي قاد زامبيا وكوت ديفوار لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية، محاولته الثانية مع المغرب لحصد اللقب القاري، بعدما اكتفى ببلوغ دور الثمانية في النسخة الماضية عام 2017 وقبل أن يخرج أمام مصر مستضيفة البطولة الجارية.

ورغم وجود تقارير عديدة تربط رينار بالرحيل عن المغرب هذا الصيف، قال المدرب الفرنسي للصحفيين في استاد السلام بالقاهرة اليوم السبت: "منذ 3 سنوات ونصف وأنا في المغرب وعشت الكثير من الأجواء الجميلة وأعتقد أنها ليست بصدد الانتهاء.

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وأكمل "عملنا على تشكيل مجموعة قوية وفريق جيد، نعمل في الأغلب في ظروف مريحة وكل الظروف التي يتمناها أي مدرب للنجاح".

وأضاف المدرب البالغ عمره 50 عاما "هناك الكثير من الآمال المعلقة عليّ (من المشجعين والمسؤولين) في هذه البطولة، ولذلك نركز على البطولة وأود البقاء مع المغرب لأطول فترة ممكنة".

وحصد رينار لقب كأس الأمم 2012 مع زامبيا، وحصد اللقب للمرة الثانية بعدها بـ3 سنوات مع كوت ديفوار، التي ستصطدم بالمغرب في المجموعة الرابعة يوم الجمعة المقبل.