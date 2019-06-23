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بومبيو يتوجه إلى المملكة والإمارات لتأكيد التحالف الإستراتيجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتوجه إلى المملكة والإمارات، اليوم الأحد ؛ للتأكيد على “أننا في تحالف إستراتيجي” مع الحلفاء.
وأعرب بومبيو عن “استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة”، مضيفًا: “هم يعرفون أين يجدوننا”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: إنه واثق من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة للتفاوض.
وفي وقت سابق، قال بومبيو، أمس السبت: إن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى طهران عن العنف وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأمريكية.
وأضاف بومبيو في بيان أنه “نعتزم التواصل عندما يحين الوقت الصحيح”.
وأوضح أن طهران عندما تقرر “التخلي عن العنف وتقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف كيف تتواصل معنا”.
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