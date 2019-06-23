2019-06-23

بفارق 800 ألف صوت.. بن علي يلدريم يُقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

متابعات الخليج 365 -متابعة

أقرّ مرشح الحزب الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن مرشح المعارضة تقدم على رجل أردوغان بفارق يصل إلى 800 ألف صوت.

Advertisements

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قرّرت في 6 مايو الماضي، إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقرّرت إعادة إجرائها اليوم، وذلك بعد الفضيحة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان.

وكان أبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم مرشحًا عن “حالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية” الحاكم والحركة القومية، وأكرم إمام أوغلو، مرشحًا عن تحالف الأمة، الذي يضم حزبي “لشعب الجمهوري و”إيي” المعارضين.

واعترف بن علي يلدريم بهزيمته مقدمًا التهاني لخصمه الذي قهره مرتين.