الان تتابع وزير التعليم: تطوير مرتقب لإدارات التعليم والمكاتب وحوافز لقادة العمل التربوي والمشرفين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن تطوير وزاري مرتقب يشمل إعادة ترتيب إدارات ومكاتب التعليم وترتيب أحوالها التنظيمية، بما يكفل أن تتفرغ للجانب التربوي والتعليمي، ويقل انشغالها بالأمور الإدارية التي تشغلها وتشتت انتباهها.
كما كشف الوزير، عن منح حوافز مادية للقادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين، تمكنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات.
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