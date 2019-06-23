الان تتابع الغذاء والدواء” تحذر من أحد المكملات الغذائية: يسوّق بادعاءات طبية مضللة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:37 م, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أصدرت هيئة الغذاء والدواء تحذيرا من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي فوريفر أركتيك سي (Forever Arctic sea) لأنه غير مسجل لديها. وقالت: “يسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته”.

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