شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية السعودية تواصل تمرينها «عبدالله 6» في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي الذي انطلق بالتزامن في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (عبدالله 6) الذي بدأ منذ عدة أيام في الأردن، وتقوم به مجموعة من قوات الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة قوات من العمليات الخاصة الأردنية، وذلك من أجل رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية وتدريبات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

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وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على: تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية، واقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع.

كما أوضح أن التدريبات التي تمت في المملكة العربية السعودية اشتملت على التالي: محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام مباني، واقتحام سفينة (مشبه)، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي ستستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات تمرين «عبدالله 6».