«الإيكاو»: الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها انتهاك صارخ للقوانين الدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفًا هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.



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