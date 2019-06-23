شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم تبوك»: مواصلة صيانة مدارس المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) ، نادر العنزي (تبوك)

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعمال الصيانة لجميع المدارس؛ لضمان توفير بيئات مدرسية جاذبة وآمنة في آنٍ واحد، وذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي القادم، واستقبال الطلاب والطالبات وعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة الصيف.

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وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن ذلك يأتي حرصاً على إيجاد وتوفير بيئة تربوية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس، بما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي بإذن الله.

وأضاف العُمري أن المهندسين والمراقبين والفنيين بإدارة شؤون المباني ينفذون زيارات ميدانية للمباني المدرسية خلال إجازة الصيف للشخوص على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال النظافة، مبيناً أن جميع المباني المدرسية حكومية أو مستأجرة خاضعة لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة.

كما أوضح المدير العام خلال ترؤسه اليوم (الأحد) اجتماعاً بهذا الشأن، أن الإدارة تعمل على جاهزية مدارس المنطقة من مختلف الجوانب لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد في بيئات تربوية جاذبة.