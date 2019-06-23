شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 337 ألف م3 من المخلفات والأنقاض في سكاكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كافة الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها وذلك لتحسين المشهد الحضري للمدينة. وأوضحت الأمانة أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337.000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وفي الأراضي البيضاء. ودعت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات (940) على مدار 24 ساعة.



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