المالية تكشف عن 4 خدمات الكترونية جديدة عبر منصة اعتماد

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان عن إطلاق 4 خدمات الكترونية جديدة عبر منصة ” اعتماد ” الرقمية . وتشمل الخدمات “خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات”، كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات.

وقال الصويان إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

وتهدف الخدمات الجديدة إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية. وتأتي للوصول إلى التحول الرقمي وأتمته المعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات ” رؤية 2030″ .

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