لفظ عنصري في تويتر يقود محامياً للمحكمة.. والاستئناف تؤيد

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ضد أحد المحامين بعد كتابة لفظ عنصري في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضد الناشطة الاجتماعية روضة اليوسف، واصفاً إياها بأنها غير سعودية.

وذكرت مصادر وفقا لموقع “سبق” أن التغريدات التي استند عليها الحكم تغريدتا انتقاص من أصل المدعي بالحق الخاص، وأن الحكم أُحيل لإمارة منطقة الرياض للتنفيذ من خلال الشرطة وليس محكمة التنفيذ، وجاء في الحكم تغريم المحامي 3 آلاف ريال وكتابة تغريدة اعتذار للناشطة على حسابه الشخصي وتثبيتها لمدة شهر في حسابه.

وجاءت المادة 11 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، وأن المنصوص عليها في المادة الثامنة من عقوبات لمن انتقص من الآخرين، أفراداً أو جماعات، أو أساء إليهم؛ بسبب الطائفة أو المذهب أو بسبب الدين أو بسبب اللون، أو بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة. أو بسبب العرق أو بسبب النسب أو القبيلة أو بسبب الجنسية أو بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة أو بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.