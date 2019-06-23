بعد إعلان استقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها.. تعرف على مزايا وأنواع الإقامة المميزة في المملكة...

بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” .

التطبيق بعد 3 سنوات من إعلان ولي العهد

ويأتي تطبيق نظام الإقامة المميزة بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان سمو ولي العهد عنه في لقائه مع قناة “العربية” مما يعزز مصداقية رؤية السعودية 2030، ويؤكد أن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون عوائق ، وقد أكد سمو ولي العهد أن نظام الإقامة المميزة لن يكون أبداً على حساب المواطن وحقوقه وإنما لصالحه ، وأشار سموه إلى أن نظام الإقامة المميزة سيكون رافدًا قويًا لإيرادات الدولة وداعما قويا للاقتصاد السعودي وسيسهم في خلق فرص عمل كثيرة تعود بالنفع على المواطنين.

زيادة العوائد المالية المباشرة

ويسهم نظام الإقامة المميزة في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات ، كما تنعكس آثار الإقامة المميزة إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة وخلق فرص عمل كثيرة.

ويحسن نظام الإقامة المميزة جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل البطاقة بين منشآت الأعمال مما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها ، ويعمق نظام الإقامة المميزة شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المتميزين، إضافة إلى استقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030م.

تحريك الاقتصاد الوطني

من جهة أخرى يساعد نظام الإقامة المميزة في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، ويخلق بيئة أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم.

ويسهم استقطاب رواد الأعمال الأجانب من خلال نظام الإقامة المميزة وخبراتهم ، في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية ، كما يسهم نظام الإقامة المميزة في تنشيط الحركة التجارية ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي.

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الفرص الاستثمارية

إن الفرص الاستثمارية التي يوفرها نظام الإقامة المميزة لذوي الكفاءات النوعية ستسهم في رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ، وكذلك جذب أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين واستقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم سيطور عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويخلق تنافسية عالية.

دخول منشآت جديدة إلى السوق

ويدعم نظام الإقامة المميزة دخول منشآت جديدة إلى السوق ويمكنها من النمو والتوسع عبر برامج ومبادرات مما يسهل العمل التجاري وينمي السوق المحلي ويزيد عدد الوظائف للمواطنين ، كما يواكب نظام الإقامة المميزة جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويحد من خروج الأموال للخارج ويعيد ضخها في الاقتصاد الوطني.

تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل

ويسهم نظام الإقامة المميزة في تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف.