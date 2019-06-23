دعم بلدي لفعاليات «موسم الطائف» السياحي والترفيهي

وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع بدعم أعمال «موسم الطائف».

ويعد المهرجان واحدًا من ١١ موسمًا أُطلق تحت مبادرة «مواسم السعودية ٢٠١٩» التي تحتفل بها المملكة طوال السنة، وهو موسم يسلط الضوء على الطائف كإحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية، ويدعم توفير فرص متنامية للشباب السعودي ومستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة.

وتنطلق فعاليات الموسم، مطلع شهر أغسطس المقبل ولمدة 30 يومًا، وقد عقد أمين الطائف اجتماعًا مع الوكلاء ورؤساء البلديات الفرعية ومديري الإدارات الإشرافية، لبحث سبل الدعم لموسم الطائف.

وبحث الاجتماع دعم الخدمات ورفع مستوى جودتها في ظل الاقبال السياحي المتوقع، وتهيئة كل المرافق بما يعزز فعاليات ونشاطات (موسم الطائف) والذي يقام لأول مرة، وسط استعدادات مكثفة من قبل كافة الشركاء.