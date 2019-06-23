مصادر «عاجل»: تعميم من وزير العدل يمنع إشراف القضاة على الأوقاف إلا في حالتين

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميمًا، اليوم الأحد، يضع ضوابط لتنظيم تولي القضاة نظارة الأوقاف والإشراف عليها.

ووفق تعميم الوزير، منعت العدل القضاة من تولي نظارة الأوقاف والإشراف عليها، إلا بعد أخذ الإذن من مجلس القضاء الأعلى.

وأشارت المصادر، إلى أن التوجيه حدد حالات الاستثناء التي يمكن للقاضي نظارة الأوقاف والإشراف عليها دون الحاجة للاستئذان من مجلس القضاء الأعلى، وهي أوقاف عمودي نسبه أو زوجه.

وتضمن التعميم الرفع للمجلس بالأوقاف التي يتولى القاضي نظارتها أو الإشراف عليها عدا المستثناة في التعميم.