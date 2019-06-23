ترامب: قضية خاشقجي خضعت لتحقيق دقيق بالفعل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، خضعت لتحقيق مكثف بالفعل. جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس الأمريكي مع قناة «إن. بي. سي» الأمريكية. وأشار ترامب، إلى أن عملية التحقيق تمت بشكل دقيق بالفعل.

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