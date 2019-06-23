السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر خلال الأسبوع الماضي



الدمام 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، لأحدى الشركات المتعثرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ١٩ دعوى بالمصالحة من أصل ٣٠ ، وإعادة مبالغ تزيد عن 200 ألف ريال.

وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوي بالصلح بين الأطراف، مشيرًا إلى أن مجموع الدعاوي المنتهية بالصلح لذات الشركة بلغ ٣٨٢ دعوى حتى هذا الوقت، ومجموع المبالغ المستردة أكثر من ٨٠٠ ألف ريال، مؤكداً ضرورة محاولة إنهاء جميع الدعاوى المقدمة وتسويتها.

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19:08ت م

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