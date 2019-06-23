شكرا لقرائتكم رسوم الإقامة المميزة في المملكة وأنواعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ مركز سبارك تلقّي طلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة التي توفر لحاملها العديد من المنافع والمزايا الحصرية بحسب نوعها ومدتها.

أنواع الإقامة المميزة والمقابل المالي

الإقامة المميزة في المملكة تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (100.000) ريال سعودي، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

النوع الثاني: الإقامة المميزة غير محددة المدة، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (800.000) ريال سعودي.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي الشروط الآتية:

– تقديم جواز سفر ساري المفعول.

– ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

– تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

– تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

– تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

– أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

ما هي الملاءة المالية؟

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ويُقصد بالملاءة المالية إثبات قدرة الراغب في الحصول على الإقامة المميزة على تحمل الأعباء المعيشية في المملكة العربية السعودية من سكن ونقل ومعيشة ومصاريف متنوعة من تعليم وصحة وغيرها.

وتختلف معايير الملاءة المالية بحسب وضع كل حالة من خلال مراجعة ملف طالب الإقامة لدى المركز، ودراسة كل حالة بشكل مستقل.

ويتم إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو استثمارات أو غيرها من الموارد المالية لطالب الإقامة، مدعومة بمستندات تسهل في عملية تقدير الملاءة بيسر وسهولة.

مزايا الإقامة المميزة في المملكة

– الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

– تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

– استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

– امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

– الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

– امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

– العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

– حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

– مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.