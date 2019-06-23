العالم تحت لهيب الشمس ودرجة الحرارة تتخطي 55

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن عددًا من مدن العالم سوف تشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة لما يزيد عن 50 درجة.

وقال كراني إن درجة الحرارة في الظل سوف تسجل من 46-50 درجة مئوية، فيما ستصل تحت أشعة الشمس إلى 55 درجة داعيًا إلى استخدام المظلات للوقاية من الشمس.

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وكان مشعر عرفة سجّل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الماضية، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة بحسب ما أكده أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتدّ إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تبقي السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات أضم، والطائف، وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.